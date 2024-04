Mercato Lazio, Fabiani chiude il colpo a parametro zero! A Formello arriva lui

Mercato Lazio, Angelo Fabiani, DS del club biancoceleste, ha chiuso il colpo Emanuele Valeri a parametro zero: i dettagli

Come riporta Il Messaggero, Angelo Fabiani, DS del club biancoceleste, ha già chiuso un importante colpo del calciomercato Lazio per la prossima stagione. Il dirigente ha bloccato a parametro zero Emanuele Valeri, terzino della Cremonese ora in prestito al Frosinone.

Valeri, grande tifoso della Lazio da sempre, firmerà un contratto triennale con scadenza 30 giugno 2027. Sarà poi Tudor in ritiro a valutare se tenere il ragazzo nella rosa dei terzini o se lasciarlo partire nuovamente in prestito.