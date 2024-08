Mercato Lazio, ARRIVA il CONSIGLIO a Lotito! LUI da prendere, TUTTI i dettagli

Mercato Lazio, arriva il consiglio a Lotito di Claudio Anellucci: a centrocampo va preso Folorunsho. Le dichiarazioni

Intervenuto a Radio Laziale, Claudio Anellucci ha dichiarato:

PAROLE – «La Lazio non è completa, lo sapevamo già. Penso e spero che le volontà di mister Baroni vengano accontentati. La squadra ha bisogno di chiarezza, giocatori scontenti non servono e si è visto già l’anno scorso cos’è successo. Bisogna ancora fare delle uscite, come Cataldi che dovrebbe trovare spazio altrove. Lo stesso vale per Casale, che ha avuto un’involuzione pazzesca negli ultimi due. Io non rinuncerei a cuor leggero a Vecino, è un giocatore che può dare ancora molto a questa squadra. La Lazio ha cambiato totalmente faccia e metodologia di lavoro. Contro il Venezia ho visto una squadra con molta gamba e molto fisica, quello che chiedevamo alla vecchia squadra. Sul mercato sono stati presi giocatori con queste caratteristiche. Contro l’Udinese, invece, la reazione non è stata immediata, i bianconeri hanno fatto due tiri in porta. C’è stata molta sfortuna. Secondo me se fosse finita 2-2 nessuno avrebbe gridato allo scandalo. Sicuramente manca un po’ di qualità in mezzo al campo che l’anno scorso c’era. Folorunsho? È un ottimo elemento, mi piace molto. A Verona con Baroni spesso faceva il anche il trequartista. Alla Lazio manca l’ultimo passaggio in avanti. Arthur? Non credo sia una pista percorribile perché guadagna tantissimo. Credo che la Lazio stia valutando dei profili che non sono ancora usciti. Alcaraz ormai è del Flamengo, ma c’è Barrenechea che è un giocatore straordinario. Chi punta su di lui fa una cosa più che intelligente. Sarebbe perfetto per la Lazio, con il Frosinone ha fatto un grande campionato l’anno scorso. Lazio – Milan? Gara tosta, i rossoneri sono partiti male e credo avranno molta voglia di vincere. Credo che Fonseca abbia i suoi problemi, io non l’avrei mai preso. Ci sono tante difficoltà in difesa, soprattutto per quanto riguarda Theo Hernandez. Senza dimenticare poi il gesto di Leao che zittisce i tifosi dopo solo due partite. C’è qualcosa che non va».