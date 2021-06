Mercato Lazio, ancora ballottaggio tra Hysaj e Angileri sulle fasce

Il mercato della Lazio si trova di fronte ad un bivio per quanto riguarda i terzini: i biancocelesti devono scegliere tra Hysaj e Angileri

La Lazio continua a lavorare a testa bassa sul mercato, decisa a regalare al nuovo tecnico Maurizio Sarri alcuni rinforzi importanti per il ritiro di Auronzo di Cadore. In particolare, la società sta studiando i possibili candidati per le fasce e si trova di fronte ad un bivio per quanto riguarda i terzini.

Come riportato da La Repubblica, infatti, il club biancoceleste deve scegliere uno tra Elseid Hysaj e Fabrizio Angileri come esterno difensivo. Entrambi classe ’94, sono seguiti con molta attenzione dalla Lazio: il primo si svincola tra due giorni dal Napoli e arriverebbe a parametro zero, mentre il secondo è di proprietà del River Plate ed ha una valutazione che si aggira sui 7 milioni di euro. Nei prossimi giorni ci sarà la scelta della dirigenza.