Mercato Lazio, Kamada verso l’addio: il giapponese può restare in Serie A! Ipotesi a sorpresa

Mercato Lazio, Daichi Kamada verso l’addio al club biancoceleste dopo un anno: il giapponese resta in Serie A?

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Daichi Kamada, salvo ribaltoni clamorosi in questi ultimi due mesi di stagioni sotto la gestione Tudor, lascerà il calciomercato Lazio in estate dopo un solo anno e l’arrivo a parametro zero dall’Eintracht Francoforte.

Il giapponese però potrebbe a sorpresa rimanere in Serie A: seppur tentato dal trasferimento in Spagna, Kamada avrebbe accolto di buon grado l’interesse dell’Atalanta pronta a mettere a segno il colpo a zero.