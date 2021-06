Mercato Lazio, a breve incontro con Kezman: in ballo Milinkovic e Marusic

Si lavora ancora per il mercato della Lazio: a breve ci sarà l’incontro con Mateja Kezman per il futuro di Milinkovic e Marusic

La Lazio si prepara a mettere a segno le prossime mosse di mercato, non solo per quanto riguarda le possibili entrate, ma anche per trattenere alcuni giocatori fondamentali per la squadra.

Infatti, come riportato da Il Messaggero, a breve ci sarà finalmente l’incontro con l’agente Mateja Kezman per discutere del futuro di Sergej Milinkovic-Savic e di Adam Marusic. Per il serbo ci sono sempre le offerte di Liverpool e Juventus, ma il club biancoceleste non è disposto a discutere per cifre inferiori agli 80 milioni di euro; per il montenegrino, invece, si cercherà di trovare un accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2022.