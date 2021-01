Mercato, l’Atalanta va di fretta: il nuovo acquisto Maehle può già debuttare

Mentre gli altri club non hanno fretta, l’Atalanta già si gode il nuovo acquisto danese Joakim Maehle. Prelevato dal Genk, il difensore danese sarà l’esterno in più alla corte di Gasperini che supplirà al mancato ambientamento a Bergamo degli acquisti estivi Mojica e Depaoli e ai problemi fisici dell’innesto estivo Piccini prelevato dal Valencia. Il tecnico della Dea non ha di fatto mai avuto sostituti che potessero far rifiatare i laterali Gosens e Hateboer, e ha dovuto fare affidamento per spezzoni di gara sul giovane della Primavera atalantina Matteo Ruggeri, diciottenne esordiente. Il nuovo acquisto sarà convocato per la sfida col Parma e potrebbe già esordire contro i ducali, almeno per uno spezzone di partita.