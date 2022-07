Mercato Juventus, fatta per De Ligt al Bayern: i dettagli

De Ligt Bayern Monaco, è fatta! La Juventus ha accettato l’ultima offerta del club tedesco: tutti i dettagli

Matthijs de Ligt sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. L’atteso rilancio dopo la cessione di Lewandowski al Barcellona ha avuto l’effetto sperato per il club tedesco.

L’ultima offerta presentata dai bavaresi, infatti, è stata accettata dalla Juventus. È fatta per la cessione del centrale olandese, che lascia così i bianconeri dopo tre stagioni e uno scudetto vinto. Pronto per il classe 1999 un contratto fino al 2027. Tra i nomi per i sostituti resiste anche la candidatura di Acerbi, centrale che resta in uscita dalla Lazio.