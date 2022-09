Mercato, è caccia agli svincolati: occasione a sinistra per la Lazio?

Da oggi parte il cosiddetto mercato degli svincolati: abbondanza di terzini sinistri. Occasione all’orizzonte per la Lazio?

Nonostante la chiusura del mercato avvenuta ieri, da oggi parte la caccia agli svincolati di lusso tra cui figurano anche profili del calibro di Diego Costa, Denayer e Zagadou.

Spicca anche la numerosa presenza di terzini sinistri, ruolo sul quale Sarri in casa Lazio ha insistito parecchio. Il rinforzo non è arrivato ma per i biancocelesti potrebbe presentarsi qualche ghiotta occasione. Tra i profili di maggior rilievo spiccano Marcelo, già accostato alla Lazio in estate, Dijks, Oyongo del Montpellier e Trauco del Saint-Étienne.