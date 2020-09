Mercato di sera: si riapre la pista Kumbulla, Tare smentisce interesse per Lerma

La Lazio continua ad aspettare rinforzi. Il vice Leiva sarà Escalante, mentre in difesa…

La Lazio non è sul centrocampista del Bournemouth Lerma. Igli Tare ha smentito a Sportitalia l’interesse per il calciatore che sarebbe stato il vice Leiva. Ai microfoni di SkySporr invece Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul capitolo difensore.

«La Lazio sta verificando se esiste col Verona la possibilità di riaprire la trattativa per Kumbulla. L’Inter non ha chiuso, come con Tonali, dunque ad oggi la pista può tornare calda»