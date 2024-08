Medina Lazio, piace il centrocampista del Boca Juniors: il 2002 è attenzionato da molti club di A. Le ultime

Come riporta Repubblica, in casa Lazio piace Crisitan Medina, argentino classe 2002 del Boca Junior, che con le “Xeneises” vanta già molte presenze in prima squadra. Ragazzo giovane, ma già con molta esperienza.

Un centrocampista interessante che ha suscitato in Serie A le attenzioni anche di altri club oltre la Lazio. Già da gennaio, infatti, anche l’Inter lo aveva preso in considerazione come possibile rinforzo per la mediana, ma avevano effettuato dei sondaggi anche Napoli, Roma e Fiorentina.