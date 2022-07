Portiere Lazio, Maximiano prima scelta: tre nomi nuovi per il ruolo di vice

La Lazio stringe per Luis Maximiano del Granada. Il secondo portiere si cerca tra tre profili low cost

A sorpresa, la Lazio stringe per Maximiano. Il portiere del Granada ha scalato in fretta la gerarchia delle preferenze, diventando l’indiziato numero uno per diventare il titolare tra i pali.

Come riporta Il Messaggero, serve comunque pensare a un vice. Sarri ha bocciato Sirigu e gli restano tre profili low cost da valutare: il primo è l’ex Liverpool Adrian; Asenjo del Villareal e il baby Neshcheret della Dinamo Kiev.