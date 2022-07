Portiere Lazio: Maximiano supera Vicario. Come secondo Provedel favorito

Svolta nella porta della Lazio: ora Maximiano è il favorito mentre Vicario è in stand by. Provedel come secondo

Possibile svolta per la porta della Lazio. Se in un primo momento Guglielmo Vicario sembrava dovesse essere a un passo dal vestire biancoceleste, ora lo scenario è cambiato.

Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, c’è stato un forte scatto da parte dei dirigenti della Lazio per Luis Maximiano, portiere classe 1999 retrocesso quest’anno con il Granada. Sull’estremo difensore c’è una clausola rescissoria di 25 milioni (che la Lazio non ha intenzione di pagare) ma i contatti tra i due club nelle ultime ore sono stati positivi per imbastire una trattativa. Per il ruolo di secondo – invece – il candidato numero uno è Ivan Provedel, non scalda invece Sirigu.