Maximiano e Marcos Antonio, obiettivo rilancio: il piano di Sarri

Maximiano e Marcos Antonio vogliono rilanciarsi e alla ripresa mettere in difficoltà Sarri nelle scelte di formazione

Maximiano e Marcos Antonio, obiettivo rilancio. Il mese di gennaio dovrà rivelarsi un punto di svolta per l’avventura alla Lazio del portiere portoghese e del centrocampista brasiliano. A prescindere dal mercato, infatti, i biancocelesti punteranno molto sull’ottimizzazione delle risorse interne (visto l’indice di liquidità che blocca il mercato).

Per Maximiano l’occasione arriverà in Coppa Italia, di nuovo contro il Bologna che all’esordio gli costò un’espulsione per un’ingenuità e la retrocessione nelle gerarchie di Sarri. Ha lavorato sodo in questi mesi, il portiere portoghese, anche se non è mai stato preso in considerazione nemmeno per l’Europa League. Ora la data del 19 gennaio sul suo calendario è cerchiata di rosso. Da febbraio poi ci sarà anche la Conference League per ritagliarsi minuti in campo e provare a rilanciarsi e riscattarsi.

Discorso simile anche per il regista ex Shakhtar Donetsk. Il “duello” con Cataldi fin qui non è stato semplice. Ma gli attestati di stima dall’allenatore e dai compagni non sono mai mancati. Si è applicato molto, Marcos Antonio, per imparare i movimenti e i dettami tattici del 4-3-3 e le volte in cui è stato chiamato in causa ha già dimostrato, accanto ai difetti da limare, di saper dare del tu al pallone. Ora bisogna raccogliere i frutti. Lo riporta La Repubblica.