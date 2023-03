Arrivano parole importanti da parte del portiere biancoceleste, felice di aver la fiducia del tecnico toscano

E’ un Luis Maximiano felice quello apparso nella consueta conferenza stampa pre partita. Il portiere di coppa della Lazio ha voluto anche esprimere il suo rispetto nei confronti di Maurizio Sarri.

LE PAROLE–«Per me è importante avere la fiducia del Mister. Ogni giorno do il 100% per essere pronto quando lui mi chiama in causa»

