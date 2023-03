Conferenza Maximiano: le parole del portiere alla vigilia dell’AZ Alkmaar

Luis Maximiano, portiere della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference con l’AZ Alkmaar

Luis Maximiano interverrà in conferenza stampa alle 14 da Formello alla vigilia di Lazio–AZ Alkmaar, gara di andata degli ottavi di finale di Conference League. Segui la diretta LIVE:

CONFERENCE – Se ho l’opportunità di giocare sono felice e cerco di fare al meglio il mio lavoro. Arrivare fino in fondo in Conference da protagonista? Adesso l’importante è l’allenamento di oggi, poi la partita di domani.

INIZIO DIFFICILE – Sentiamo quando non stiamo facendo bene. Non è stato facile, ma il calcio è così, cambia velocemente e dobbiamo sempre essere pronti. Ho 24 anni, ho passato un’esperienza che non avevo mai affrontato. Sarà importante per la mia carriera. Quando entri in campo però cancelli tutto e spero di rispondere sempre bene in campo”.

CALCIO ITALIANO – È tutto diverso qui, a partire dalla lingua. Vuoi parlare e capire ciò che ti chiedono ma non è semplice. Ma è un’esperienza e una grande sfida, sono contento di essere arrivato in Italia.

PROVEDEL – Sono contento che stia facendo bene lui. Entrambi cerchiamo di fare il bene della squadra.

CESSIONE A GENNAIO – Uno ci pensa, ma sono felice di stare qui. È una sfida per me stare qui. Sono cresciuto da quando sono arrivato. Qualche stagione le difficoltà ci sono, questo è il momento di affrontarle.

TRATTENUTO DA SARRI – È importante avere la fiducia del mister. Ogni giorno do il 100% per essere pronto quando vuole il mister.

MIGLIORATO – La scuola dei portieri italiani è diversa. Credo che sono cresciuto tanto mentalmente: ero abituato che mi dicevano che ero bravo, mi facevano tanti complimenti, qui è diverso.

FELIPE ANDERSON – Lui è stato uno dei primi ad aver parlato con me. Parla portoghese come me. Mi ha aiutato sia qui che sia fuori. Allo stadio vado da solo e siccome abitiamo vicino mi riporta a casa.