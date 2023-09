Sarri, messaggio alla Lazio: «Ora guardatevi dentro». E con Fabiani...

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha individuato il problema della sua squadra: ansia da prestazione. E Fabiani concorda

Confronto e lezione video ieri a Formello per la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico biancoceleste ha lavorato più sulla testa dei calciatori che sui principi tattici avendo pochissimo tempo a disposizione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Comandante ha individuato, in accordo col DS Fabiani, quello che sembra essere il problema della sua squadra: un blocco mentale legato all’ansia da prestazione. Non solo problemi di campo dunque ma anche altri che afferiscono alla sfera psicologica. Il messaggio al gruppo è stato chiaro: «Ora guardatevi dentro».