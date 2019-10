Lazio, Mauri: «Parole di Lotito? Non credo fosse una critica a Inzaghi». Sull’Atalanta…

L’ex capitano della Lazio Stefano Mauri è intervenuto ai microfoni di Radiosei, dove ha espresso anche il suo parere sulle parole di Lotito

L’ex capitano della Lazio Stefano Mauri è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Di seguito le sue dichiarazioni, innanzitutto sulle ultime parole di Claudio Lotito: «Non credo fosse una critica ad Inzaghi, penso si riferisse a giocatori un po’ individualisti che in alcune occasione portano beneficio, ma è chiaro che serve lavorare di più per raggiungere il bene comune: i singoli si esaltano solo se il resto della squadra lavora a tale fine. Non vedo giocatori che giocano per loro stessi, è l’ultimo dei problemi. La Lazio quando vince lo fa quasi sempre da squadra, mancano evidentemente i rimedi per colmare le lacune alle quali abbiamo assitito nelle sconfitte».

ATALANTA – «Personalmente penso che negli scontri diretti la Lazio può giocarsela con tutte, il problema resta il lungo periodo, nel quale si arranca: la rosa purtoppo non è al livello dei 12-13 titolari, manca qualcosa che potrebbe essere l’inserimento di nuovi giocatori. Diversamente le lacune sono da imputare agli stessi titolari. Credo che neanche Lotito sappia qual è il problema: se fosse Inzaghi perché tenerlo? Se fossero i calciatori perché non prenderne altri? Se i nuovi acquisti sono validi perché non giocano? Atalanta? Se la Lazio la reputerà una big allora i biancocelesti faranno un grande match. Diversamente, la Lazio farà fatica e tornerebbero le problematiche della squadra nella loro interezza».