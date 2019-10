Mauri: «Ambiente difficile a Glasgow, non butterei via un pari»

Mauri, le parole dell’ex capitano biancoceleste in vista della gara di Europa League tra Lazio e Celtic

Questa sera la Lazio scenderà in campo al Celtic Park contro gli scozzesi nel match di Europa League in programma alle 21:00. Stefano Mauri dice la sua ai microfoni di Radio Sei.

«Ambiente difficile, il Celtic ha un’intensità elevata. Anche io non butterei via un pareggio, anche se questo ti costringerebbe a vincere la gara casalinga. Cataldi? Ha fatto molto bene contro l’Atalanta, così come Patric. In un ambiente come quello scozzese forse poteva subire troppo la fisicità avversaria, quindi credo che Inzaghi abbia scelto Parolo per questo».