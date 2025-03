Mattei: le parole del giornalista dopo il match di ieri sera

Mattei, il cronista analizza la vittoria di ieri sera della Lazio denunciando le condizioni pessime del terreno di Plzen ai microfoni di Radiosei

PAROLE – Il Viktoria Plzen gioca in quel modo, stile rugby, in modo aggressivo speculando sulle secondo palle, ed il campo lo agevola. La squadra di Baroni ha sofferto, non poteva palleggiare per smorzare quei ritmi, ha tentato di adattarsi ad una situazione alla quale non è abituata. Ed ha fatto bene. La Uefa dovrebbe fare qualcosa, un terreno di gioco come quello di ieri non è ammissibile. Ed è andata anche bene visto che non ci sono stati degli infortuni

Certi infortuni iniziano a pesare. Ieri con Zaccagni e Castellanos sarebbe stata un’altra partita. Se le liste sono state sbagliate si rimedi almeno in campionato. Belahyane servirebbe in Europa, mentre con un Tavares che non ha sempre una buona tenuta sarebbe necessario avere a disposizione anche Pellegrini. Sono due giocatori che servono e non puoi utilizzare