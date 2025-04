Mattei: «La gara di oggi è un bivio per decidere il futuro della Lazio in questo campionato. La Champions…». Le parole del giornalista

Le parole di Stefano Mattei a Radiosei sulla gara di stasera.

PAROLE– «Sorprende la posizione di Marusic, è una scelta forte da parte di Baroni. La Lazio lì ha Pedro, Tchaouna, Noslin e Ibrahimovic. Io non so se Marusic alto sia una scelta condivisa cena con Fabiani. La gara di oggi è un bivio per decidere il futuro della Lazio in questo campionato: vincere ti potrebbe far pensare anche alla Champions, pure se mi sembra un risultato impossibile da raggiungere; il pareggio lascerebbe qualche incertezza, da chiarire anche in base all’esito della Coppa Italia. In caso di sconfitta la situazione diventerebbe molto delicata, anche la posizione di Baroni verrebbe messa in discussione. Quella di oggi è una partita delicata »