Mattei: «La Lazio ha avuto sempre in testa il risultato, non si è disunita. Il SEGRETO è...» - Lazio News 24

Mattei: «La Lazio ha avuto sempre in testa il risultato, non si è disunita. Il SEGRETO è…». Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista di Rai Sport, Stefano Mattei, ha commentato il cammino della Lazio in questo inizio di stagione:

PAROLE– «Quella di ieri contro l’Empoli è stata una partita difficile come da previsioni. Era imbattuta, aveva subito solo due gol, anche ieri ha difeso molto bene. La Lazio ha avuto sempre in testa il risultato, non si è disunita ed ha vinto meritatamente. Il segreto di questo iniziale successo è Marco Baroni ed il gruppo che ha creato. Ieri l’intera panchina della Lazio era in piedi trepidante in attesa del triplice fischio dell’arbitro. Per la squadra, per il gruppo, era una partita importante, si doveva vincere. I giocatori giocano per Baroni, questo è un grande merito. Il tecnico ha trasformato questo gruppo in una squadra ».