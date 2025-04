Lazio, Mattei: «Contro il Bodo sarà difficile. Pedro può essere l'arma in più...»

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che sarà la gara di ritorno di Europa League tra Lazio e Bodo Glimt.

Stefano Mattei ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha parlato anche della sfida contro il Bodo Glimt. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – Giovedì sarà difficile, la Lazio nelle ultime otto partite ha segnato 7 gol, 5 da Marusic e Romagnoli, il resto da Isasken, troppo poco alla vigilia di una gara in cui ha bisogno ci segnare a tutti i costi. È un’impresa quasi impossibile. Dia in questo momento non garantisce un certo tipo di rendimento. Pedro? Può essere l’elemento in più per cercare di recuperare questa gara. Baroni? Lui e la squadra stanno facendo un’ottima stagione per le potenzialità che hanno, forse anche più di quello che possono.