Materazzi difende Mancini: «E’ un giocatore dal gran carattere. La bandiera nel derby? Sfottò che doveva finire li»

Materazzi, l’ex difensore dell’Inter esprime il suo parere riguardo il giallorosso protagonista nel finale del derby

Un personaggio sul quale si è discusso molto questa settimana, è senza dubbio Gianluca Mancini il quale ha suscitato numerose polemiche per aver esultato con una bandiera della Lazio irrisoria nei confronti del club di Lotito, Ad intervenire alla Gazzetta dello Sport ci pensa Marco Materazzi, il quale sull’ex Atalanta si esprime cosi

RETE EUROPA LEAGUE – Non gli scrivo tanto…Penso non serva, soprattutto quando hai un rapporto come il nostro: solido, di stima e affetto, costruito negli anni. Sono semplicemente contento del percorso che sta facendo: sta raccogliendo ciò che merita

SPIGOLOSO CARATTERE – Quello è carattere, qualcosa difficile da cambiare. Ma si matura col tempo e riuscire a correggere certi errori è segno di intelligenza. Non parlatemi, però, della bandiera sventolata dopo aver vinto il derby: quello è uno sfottò che finisce lì, inutile ingigantirlo. E avrei detto lo stesso anche se un giocatore laziale lo avesse fatto a lui

TRACCE DI MATERAZZI IN MANCINI – Entrambi ci mettiamo la faccia e non abbiamo paura di nessuno. Io sono mancino e lui destro, io più tecnico e lui più veloce: diciamo che ci saremmo completati bene in una coppia centrale

DIFFERENZE CON MOURINHO E DE ROSSI – Nessuna, la sua principale dote è che gioca al massimo a prescindere da chi gli sta intorno. A volte quando si cambia tanto, un giocatore rischia di perdere sicurezze, ma non è il suo caso. Con José è stato in campo anche con una gamba sola e si è meritato la fascia di capitano