Massimo Maestrelli: «Sarri mi ha sorpreso, è un uomo di cultura»

Massimo Maestrelli ha incensato Maurizio Sarri: il tecnico biancoceleste può ripetere le gesta del padre Tommaso, l’indimenticato Maestro

Durante l’intervista a Il Messaggero, Massimo Maestrelli ha parlato in questi termini di Maurizio Sarri:

«Sono stato a cena con lui insieme a mia moglie 4 anni fa. Passammo una serata bellissima. Tutti lo descrivono come uno burbero, si presentò in giacca e cravatta con un vestito grigio, ci sorprese con la sua cultura. Per un figlio è stata una gioia sentirlo poi parlare di papà come persona, appena sbarcato in panchina. Lui come babbo, difende sempre la squadra, fa da schermo quando qualcuno fa una pressione sbagliata. Guai a toccargli la Lazio, come papà. Quest’anno il campionato della Lazio può portare a qualcosa di eccezionale ed inaspettato, io credo in un miracolo dell’ultima giornata. Vedo Sarri mettere qualcosa di bello, bello e bello in bacheca, dedicare l’1% a papà, il resto a un’altra eternità».

