Spezia Lazio, Massimo Ghini: «Ho rosicato per il gol di Acerbi, la Roma...»

Massimo Ghini, noto attore e tifoso della Roma, ha alimentato di nuovo stucchevoli polemiche per il gol di Acerbi in Spezia Lazio

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Ghini, tifoso della Roma, è tornato a parlare ancora una volta del gol di Acerbi in Spezia-Lazio:

«Come mi sono sentito nello scoprire l’audio di Spezia-Lazio? Preso in giro. Se quella gara fosse finita 3-3 la Roma sarebbe stata quinta, sopra la Lazio. E non nego che un po’ mi rode che questa cosa abbia avvantaggiato proprio i biancocelesti. Per fortuna noi adesso giochiamo una finale e in Europa League ci siamo andati lo stesso, altrimenti non so se l’avrei presa allo stesso modo».