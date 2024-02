Bonanni sentenzia: «Lazio, la colpa è di tutti. Sul nono posto in classifica penso questa cosa»

Massimo Bonanni, ex calciatore della Lazio, ha commentato il momento del club biancoceleste dopo la sconfitta con l’Atalanta

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni ha dichiarato:

PAROLE – «La Lazio? Le colpe le hanno tutti. La società, l’allenatore, i giocatori. Chi va in campo ha la stragrande maggioranza delle colpe però. L’allenatore è importante ma non va in campo. In questo momento alla Lazio manca tutto. Ho visto dei segnali brutti a Bergamo, la Lazio deve tirarsi fuori da questa situazione, non è da secondo posto ma neanche da nono».