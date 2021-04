Marusic da 7.5 in pagella: «Non sbaglia nulla, sembra un difensore nato»

Adam Marusic è stato il migliore in campo in Verona Lazio. Le pagelle e i voti dei giornali elogiano la sua prestazione

Una prestazione da incorniciare, anche in un ruolo che non gli appartiene. Marusic, schierato in difesa al Bentegodi, è stato autore di un’ottima prova, tanto da essere definito il migliore in campo. La Gazzetta dello Sport non ha dubbi e oltre a dargli 7.5 in pagella, scrive:

«Non sbaglia un intervento. Sprinta con Lasagna. Sembra un difensore nato. Dove lo metti, sta». Un giudizio che esalta la sua prestazione.