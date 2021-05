Marusic o Patric, per la Fiorentina Inzaghi ha un dubbio in difesa

Marusic o Patric: chi scenderà in campo sabato contro la Fiorentina? Simone Inzaghi ha tre giorni per decidere

Archiviata la vittoria di domenica contro il Genoa, la Lazio ora ha in mente la sfida contro la Fiorentina, in programma sabato sera alle ore 20.45. E Simone Inzaghi sembra essere alle prese con un dubbio.

IN DUE PER UNA MAGLIA – Il riferimento è, come evidenziato da Il Corriere dello Sport, al centrale di destra. Tenendo conto del recupero di Luiz Felipe, che cercherà di essere disponibile almeno per la panchina, il ballottaggio sarebbe tra Marusic e Patric. Il primo nelle ultime partite ha dimostrato di sapersi adattare bene in un ruolo non suo, mentre il secondo manca da qualche partita e potrebbe essere un’alternativa in vista di una settimana ricca di impegni. Lo spagnolo potrebbe alla fine spuntarla, vista l’assenza per squalifica di Fares, che potrebbe costringere il montenegrino a tornare sulla fascia sinistra.