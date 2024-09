Marusic Lazio, le RIVELAZIONI sul futuro: lui vuole RESTARE e la società ha questa IDEA

In casa Lazio è aperta la situazione Adam Marusic: il giocatore è in scadenza e si sta cercando l’intesa per il rinnovo

Il Corriere dello Sport ha esaminato la situazione tra Marusic e Lazio. Il giocatore e la società stanno dialogando alla ricerca dell’intesa per il rinnovo. Tante le proposte arrivate in estate, ma tutte rifiutate. Adesso il rischio è che il montenegrino possa lasciare il club a zero qualora non si arrivasse alla firma del prolungamento.

La società ha già incontrato l’agente Jankovic. Il presidente Lotito stima il giocatore e vorrebbe trattenerlo, dato che si tratta di un veterano ormai da 7 anni nella Capitale. Lo stesso pensiero è condiviso da Baroni, che lo vede come titolare fisso. Poi c’è la volontà di Marusic: anche lui vorrebbe rimanere alla Lazio e chiudere la carriera in biancoceleste.