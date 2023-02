Marusic a DAZN: «Giochiamo meglio dell’anno scorso. Ecco perché ho spinto più di Lazzari». Le parole del terzino

Adam Marusic ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Lazio-Sampdoria.

SALVATAGGIO SU CUISANCE – Ho salvato il gol, ma poi Luis ha fatto ne ha fatto uno bellissimo e abbiamo vinto una partita molto importante per noi

TIFOSI – Sono molto contento per questo. I nostri tifosi sono venuti in tanti e per noi era molto importante. Siamo lì e continuano a lavorare. Vernerdi c’è un altra partita complicata…

GIOCO – Quest’anno giochiamo meglio rispetto allo scorso. Dopo un anno e mezzo sappiamo cosa fare. Siamo migliorati tanto e questi sono i risultati

MIGLIORAMENTI IN DIFESA – Tanto dipende anche da loro. Noi come linea lavoriamo tanto. Abbiamo allenamenti specifici e il mister ci dice cosa migliorare. Dobbiamo continuare così.

NAPOLI – In questo momento sono la squadra più forte in Europa. Giocheremo a casa loro e dobbiamo preparala bene con tanta motivazione e concentrazione. Andiamo a giocare e vediamo che succede.

SPINTO PIU’ DI LAZZARI – Lazzari e uno che spinge tanto. Oggi si è concentrato più a stare attento dietro. Ho spinto io ma poi sono rimasto. Tutto dipende dal tipo di partita.