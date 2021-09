Martusciello: «Parole Immobile? Io non vedo cali di entusiasmo»

In conferenza stampa, Martusciello ha detto la sua sulle parole di Ciro Immobile nel post partita: le sue dichiarazioni

Calo di entusiasmo dopo Milano. Questo è l’allarme lanciato da Immobile nel post partita. A rispondere all’attaccante è stato però, in un certo senso, Martusciello in conferenza. Queste le sue parole:

«Non vedo mancanza di entusiasmo. Vedo un gruppo che si allena bene e assimila durante le sedute. Abbiamo pagato a caro prezzo la partita di Milano, dove abbiamo giocato male è meritato di perdere. Contro il Cagliari non meritavano di perdere. Il derby non c’è bisogno di prepararlo. Va affrontato come giusto che sia»