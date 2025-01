Marta Nava a Cagliarinews24: «Italia? C’è un notevole miglioramento, Spalletti sta lavorando su questo»

Le parole di Marta Nava, giornalista di Monza News, in esclusiva a Cagliarinews24.com sulla nazionale di Luciano Spalletti

Marta Nava, giornalista di Monza News, ha parlato in esclusiva a Cagliarinews24.com: di seguito un estratto delle sue parole sulla nazionale italiana.

Infine le chiedo, in chiave Nazionale italiana, come giudica la ripartenza degli azzurri dopo il grande flop all’Europeo? Spalletti ha ritrovato la giusta direzione e ci sarebbe ancora qualcosa da correggere?

«Per quanto riguarda la Nazionale e Spalletti, devo dire che noto un certo e deciso miglioramento dopo il flop europeo. La colpa però non è di certo di Spalletti ma più del calcio italiano che non tende spesso a valorizzare i giovani italiani ma punta più su calciatori esteri. Ho visto tutte le partite della Nations League e finalmente vedo un’Italia che merita sia nella prestazione che nella formazione. Spalletti sta cercando di creare un gruppo unito, compatto e forte ma al tempo stesso con dei giovani che hanno bisogno di crescere e trovare la quadra. Non è facile ma per quello che abbiamo visto ci sono buone speranze. A Marzo giocheremo contro la Germania e quello sarà un vero banco di prova. Speriamo finisca come nel lontano 2006!»

L’INTERVISTA A MARTA MANZA IN ESCLUSIVA SU CAGLIARINEWS24.COM