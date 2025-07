Lazio, Bellinazzo: «C’è un problema sul bilancio...»

Lazio, Marco Bellinazzo esprime la sua posizione circa i problemi di bilancio dei capitolini: ecco le parole sulla situazione finanziaria

Il giornalista Marco Bellinazzo, de Il Sole 24 Ore, ha voluto commentare la situazione attuale della Lazio in un’intervista concessa ai microfoni di Radiosei. In questa sede ha espresso i propri dubbi sulla gestione del presidente Lotito, e commentando anche il blocco sull’indice di liquidità imposto in vista della prossima stagione di Serie A:

«C’è un problema congiunturale, per come viene impostato il bilancio della Lazio, si è ripresentato in forma più pesante. Il quadro economico, sostanzialmente è positivo, è sempre stata gestita guardando all’equilibrio tra entrate ed uscite. Dentro un quadro positivo c’è un problema di carattere finanziario, nel rapporto del dare ed avere nei 12 mesi, che per la Lazio è negativo per l’ultima volta in cui il parametro stesso si applica. Questo ha messo la Lazio nella condizione di non poter operare, ancor di più perché anche gli altri due parametri, costo-lavoro e indebitamento, sono altresì non rispettati. Questo ha creato la situazione “hard” per la quale la Lazio non può operare per mancanza di ricapitalizzazioni. Il problema deriva da come è stato impostata la gestione di bilancio, ossia attraverso un indebitamento a breve termine rispetto ad altri club che scelgono indebitamenti a lungo termine».