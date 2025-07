Castellanos: «Ho un buon rapporto con gli argentini della Roma, ma non ci frequentiamo»

Condividi via email

Castellanos, centravanti argentino della Lazio, ha rilasciato alcune particolari dichiarazioni sui cugini giallorossi: le parole dell’attaccante

Il Taty Castellanos nell’ultima stagione si è consacrato come il vero successore di Ciro Immobile alla Lazio. Il centravanti argentino ha disputato una buona stagione in Serie A ed ora il Club vorrebbe trattenerlo in vista del prossimo campionato.

L’argentino, stando a quanto riportato nei giorni scorsi da Alfredo Pedullà, ha dichiarato ai taccuini de La Naciòn che nonostante ci sia un’effervescente rivalità tra le squadre

«Certamente siamo rivali, ma sì, ci salutiamo con molto rispetto, ho un ottimo rapporto con la maggior parte di loro e qualche volta ci siamo incontrati in qualche ristorante. Ci siamo sempre parlati e salutati nel migliore dei modi. Abbiamo un buon rapporto. Però non ci frequentiamo fuori dal calcio, perché loro vivono in una zona molto lontana da Roma e noi siamo dall’altra parte, quindi è un po’ difficile, ma ho un ottimo rapporto con loro e mi fa piacere anche che a loro stia andando bene».