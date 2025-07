Lazio, Milinkovic-Savic: «Vediamo se ci criticheranno ora. Dove siete adesso? Abbiamo dimostrato chi siamo»

Condividi via email

Lazio, le parole dell’ex biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic dopo la vittoria del suo Al-Hilal contro Manchester City al Mondiale per Club

Sergej Milinkovic-Savic si è preso la propria rivincita su molte cattive voci sul suo conto. L’ex centrocampista della Lazio ha infatti rilasciato alcune scottanti dichiarazioni al triplice fischio della storica vittoria per 4-3 ai supplementari dell’Al-Hilal ai danni del Manchester City.

Nel corso degli ottavi del Mondiale per Club infatti c’è stata un’altra grande sorpresa dopo l’eliminazione dell’Inter ossia quella del Manchester City. Per questa ragione il giocatore ex Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sports UK dove ha affermato:

«Vediamo se ci criticheranno ora. Dove siete adesso? Abbiamo dimostrato chi siamo. L’abbiamo fatto contro il Real Madrid, il Salisburgo, il Pachuca e ora contro il City. Spero che continueremo su questa strada».