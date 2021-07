Marotta presenta Inzaghi: «Un allenatore giovane, ma vincente»

Conferenza stampa Marotta: le parole dell’ad per presentare Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell’Inter

Beppe Marotta presenta Simone Inzaghi in conferenza stampa per dare il via alla stagione 2021-2022 dell’Inter:

«Inizia una stagione come sempre difficile, presentiamo il nostro nuovo tecnico con grande orgoglio perché il progetto dell’Inter continua, con un nuovo tecnico, giovane e vincente, sappiamo che è il profilo più adatto che impersonifica i valori di questo club: entusiasmo, lavoro e votato ai successi.

Attraversiamo un momento difficile, post-pandemia, e anche per effetto dell’economia mondiale, di riflesso il calcio oggi è alla ricerca di un modello sostenibile, ho vissuto anni su modelli di mecenatismo anteponendo il risultato sportivo ai bilanci, oggi questo è impossibile, serve sostenibilità e siamo alla ricerca del modello idele. L’Inter vuole continuare sul tracciato della propria storia rispettando gli impegni patrimoniali. Sarà compito del managment allestire una squadra importante e competitiva nel rispetto degli equilibri economici. Siamo davanti ad uno scenario inquietante che riserverà ancora spiacevoli situazioni, la situazione economica vede il calcio in difficoltà, servirà liquidità»