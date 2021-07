Inter, presentazione Inzaghi: domani la conferenza stampa

Conferenza stampa di presentazione: Inzaghi – in qualità di nuovo allenatore dell’Inter – risponde alle domande dei cronisti

Domani Simone Inzaghi si presenterà al mondo Inter. Alle ore 13, risponderà alle domande dei cronisti in qualità di nuovo allenatore nerazzurro. Il tecnico piacentino sarà accompagnato dall’amministratore delegato Beppe Marotta.

L’8 luglio, invece, ritroverà il gruppo per i primi allenamenti al Suning Center, in vista dell’esordio stagionale nell’amichevole contro Lugano (17 luglio), e prima della partenza per gli Stati Uniti. A seguire il test-match a Tel Aviv contro l’Atletico Madrid di Simeone, mentre per il 14 agosto ci sarà un’altra amichevole ancora da organizzare.