Mario Rui svela: «Spalletti o Sarri? Farei fatica a scegliere Maurizio mi ha formato tecnicamente e tatticamente»

Mario Rui racconta il suo percorso: lo scudetto col Napoli, l’intesa con Sarri e la sfida del futuro. Le sue parole

Protagonista assoluto del terzo scudetto nella storia del Napoli, Mario Rui ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi partenopei. Dopo l’addio al club azzurro e un periodo da svincolato, il terzino portoghese si è raccontato a Tuttosport: tra la voglia di tornare protagonista in campo, i ricordi indelebili della cavalcata tricolore e il legame speciale con Luciano Spalletti, oggi alla guida della Juventus.

SARRI VS SPALLETTI «Farei fatica a scegliere tra lui e Sarri. Maurizio mi ha formato tecnicamente e tatticamente, mi ha trasmesso delle conoscenze calcistiche che mi sono portato dietro dappertutto. Spalletti invece è il più completo che io abbia mai avuto, penso sia il migliore per come riesce a gestire ogni aspetto del gruppo: dal campo allo spogliatoio, fino alla comunicazione».

LA VOGLIA DI TORNARE IN CAMPO «Tantissima. Anche se mi sono disconnesso un po’ dal calcio, mi sto godendo la famiglia. Continuo ad allenarmi tanto e penso di essere molto vicino a ricominciare».

