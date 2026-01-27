Calciomercato
Marino sul mercato della Lazio: «Maldini può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Motta…»
Pierpaolo Marino, ex dirigente di Roma e Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato invernale della Lazio: le sue parole
Maldini e Motta sono stati al centro dell’intervento di Pierpaolo Marino, ospite di Lazio Style Channel. L’esperto dirigente ha analizzato le recenti operazioni di mercato del club biancoceleste, soffermandosi sull’arrivo di Daniel Maldini e Edoardo Motta, due innesti che, secondo Marino, possono offrire un contributo immediato e concreto alla squadra.
Marino su Maldini e Motta, un doppio colpo con idee chiare
Nel corso dell’intervista, Marino ha evidenziato come la Lazio abbia scelto profili funzionali e già pronti per il contesto della Serie A. In particolare, su Maldini ha sottolineato la versatilità e il potenziale impatto offensivo, mentre su Motta ha parlato di un innesto affidabile per il reparto dei portieri. Le sue parole:
«Maldini? Agognato da altre squadre, giocatore che può dare un contributo notevolissimo. Il suo ruolo è quello di esterno, può giocare in ogni zona attacco. Motta è un ottimo portiere, un rinforzo sicuro. Il player trading è un supporto che può aiutare, auguro a Fabiani e alla Lazio di trovare la quadra per i rinforzi e risalire nelle posizioni che ha sempre avuto».
Le parole dell’esperto dirigente italiano restituiscono un quadro di fiducia e ottimismo: Maldini e Motta non sono soltanto acquisti di prospettiva, ma tasselli utili fin da subito per dare stabilità, qualità e ambizione a una squadra chiamata a rilanciarsi!
LEGGI ANCHE: Saurini: «La rosa della Lazio va rinforzata dopo le cessioni, senza Romagnoli perderebbe molto! Su Lotito e Sarri…» – ESCLUSIVA
News
Lazio Genoa e lo sciopero dei tifosi: ieri solo 200 biglietti venduti. Rischio Olimpico deserto
Lazio Genoa rischia di diventare l’ennesimo caso di questo gennaio di polemiche per la società del presidente Claudio Lotito: ecco...
Mandas Bournemouth, c’è l’ufficialità! Il portiere militerà in Premier League: il comunicato
Mandas Bournemouth, giunge al termine l’attesa! E’ stata svelata l’ufficialità. Il comunicato odierno La Lazio ha chiuso un ulteriore affare...
Maldini Lazio, il ragazzo ha terminato le visite mediche! – VIDEO
Maldini Lazio, il calciatore è stato avvistato in questi istanti! Terminano per lui le visite mediche odierne: il post social...