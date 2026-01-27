Marino sul mercato della Lazio: «Maldini può giocare in tutti i ruoli dell’attacco. Motta…»

Pierpaolo Marino, ex dirigente di Roma e Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato invernale della Lazio: le sue parole

Maldini e Motta sono stati al centro dell’intervento di Pierpaolo Marino, ospite di Lazio Style Channel. L’esperto dirigente ha analizzato le recenti operazioni di mercato del club biancoceleste, soffermandosi sull’arrivo di Daniel Maldini e Edoardo Motta, due innesti che, secondo Marino, possono offrire un contributo immediato e concreto alla squadra.

Marino su Maldini e Motta, un doppio colpo con idee chiare

Nel corso dell’intervista, Marino ha evidenziato come la Lazio abbia scelto profili funzionali e già pronti per il contesto della Serie A. In particolare, su Maldini ha sottolineato la versatilità e il potenziale impatto offensivo, mentre su Motta ha parlato di un innesto affidabile per il reparto dei portieri. Le sue parole:

«Maldini? Agognato da altre squadre, giocatore che può dare un contributo notevolissimo. Il suo ruolo è quello di esterno, può giocare in ogni zona attacco. Motta è un ottimo portiere, un rinforzo sicuro. Il player trading è un supporto che può aiutare, auguro a Fabiani e alla Lazio di trovare la quadra per i rinforzi e risalire nelle posizioni che ha sempre avuto».

Le parole dell’esperto dirigente italiano restituiscono un quadro di fiducia e ottimismo: Maldini e Motta non sono soltanto acquisti di prospettiva, ma tasselli utili fin da subito per dare stabilità, qualità e ambizione a una squadra chiamata a rilanciarsi!

LEGGI ANCHE: Saurini: «La rosa della Lazio va rinforzata dopo le cessioni, senza Romagnoli perderebbe molto! Su Lotito e Sarri…» – ESCLUSIVA