Calciomercato Lazio, Marino alza il prezzo per De Paul

Il DS dell’Udinese pensa che €35 milioni siano troppo pochi per De Paul. La Lazio riuscirà a portarsi a casa il talento argentino?

La Lazio si sta guardando intorno per cercare di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Uno dei tanti nomi possibili è quello di Rodrigo De Paul.

Tare è molto interessato all’argentino, ma la dirigenza dell’Udinese fa muro. Il DS Marino a Sky Sport ha infatti dichiarato: «Rodrigo via per 30-35 milioni? Vi ringrazio, ma è un prezzo piuttosto tirato. Quella cifra per De Paul potevamo prenderla l’anno scorso ma così non è stato». Vedremo se i biancocelesti riusciranno a strappare l’attaccante ad un prezzo soddisfacente.