Lazio, intesa di massima raggiunta per Luis Suarez e ora nel mirino c’è De Paul

Lazio, passo avanti nella trattativa che riguarda Luis Suarez con il quale si sarebbe raggiunto già un accordo

Sono molti i nomi sul taccuino del ds Tare che sta già lavorando a quella che sarà la Lazio della prossima stagione. Tra questi c’è anche il nome di Luis Suarez attaccante del Real Saragozza ma di proprietà del Watford.

Come riporta il Corriere dello Sport pare che la società biancoceleste abbia raggiunto un accordo di massima per il giocatore classe 1997 che ha all’attivo 17 reti in questa stagione. Il valore del suo cartellino si aggira attorno agli 8-10 milioni. Non solo, la Lazio potrebbe approfittarne per avviare una trattativa con la famiglia Pozzo anche per De Paul gioiello dell’Udinese e che fa parte della stessa scuderia di Luis Alberto.