MARIENFELD DAY 6 – Seduta atletica per la Lazio: ok Lukaku e Marusic

MARIENFELD DAY 6 – Seduta atletica questa mattina per la Lazio: segnali positivi per Lukaku, Marusic e Luiz Felipe

Sesto e penultimo giorno di permanenza in Germania per la Lazio. Il ritiro di Marienfeld è ormai alle battute finali e Simone Inzaghi vuole sfruttare al meglio queste ultime sgambate. Sotto il sole teutonico, non troppo cocente, la squadra ha svolto soprattutto esercitazioni atletiche. Lavoro defaticante invece per Patric, Acerbi e Lazzari con il prof. Ripert, inizialmente sul campo e successivamente in palestra.

INFERMERIA – Out ovviamente Lulic (clicca QUI per il report) e Milinkovic-Savic (clicca QUI per il report). Sono invece arrivati segnali positivi da Lukaku, Marusic e Luiz Felipe: per il montenegrino è il primo allenamento completo di questa estate.