Lazio, possibile stiramento per Lulic: derby a rischio

Senad Lulic a rischio per l’avvio di campionato: il capitano della Lazio è alle prese con un infortunio, si teme la lesione muscolare

Venti minuti contro il Paderborn, la rete del 4-2, poi Lulic non ha più toccato il campo. A venti giorni dall’inizio del campionato, Simone Inzaghi deve fare i conti con l’infortunio del bosniaco: l’entità del problema ed i tempi di recupero sono ancora da stabilire, ma si teme la lesione muscolare.

A riportare le condizione del Capitano della Lazio è il quotidiano Il Tempo, che sottolinea come il giocatore rischia anche di saltare la stracittadina in programma per il 1 settembre, se i timori dovessero essere confermati.