Lazio, Maria Caicedo: «Diffondiamo amore contro il razzismo»

In questi giorni gli avvenimenti successi in America hanno mobilitato il mondo intero. Tante le opinioni sul caso George Floyd, che è solo l’ultima delle tante discriminazioni subite da persone di colore.

Maria Garcia, moglie del laziale Caicedo, ha voluto dire la sua tramite un post su Twitter: «Molti di voi sanno che utilizzo il mio profilo solo per la moda e i viaggi, ma ora come mamma e moglie fiera sono qui per dare impulso alla campagna contro il razzismo. Usate l’hashtag #Weareallhumans per diffondere amore».

Most of you know that I use my profile to do only fashion or travels post but now as a mom and proud wife I am here to impulse the campaing against #Racism 🤚🏻🤚🏼🤚🏽🤚🏾🤚🏿Use the hashtag #Weareallhumans to spread love… https://t.co/cjNdKd8Pus

