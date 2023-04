Marelli la vede così: «Spinta evidente di Milinkovic, no rosso per Cuadrado e Locatelli». Le parole dell’ex arbitro

Luca Marelli ha commentato così a DAZN gli episodi arbitrali di Lazio-Juve.

GOL MILINKOVIC – «Spinta molto evidente di Milinkovic, anche perché Alex Sandro non aveva alcun motivo di simulare la caduta. Nel momento in cui c’è la spinta Di Bello è lontano ed è coperto, non vede la mano di Milinkovic che spinge Alex Sandro».

CUADRADO E LOCATELLI – «Il tocco di Locatelli c’è, la gamba è alta ma il tocco non è pieno. Non è un episodio chiarissimo, pertanto non da espulsione. Per quanto riguarda Cuadrado, l’intervento su Zaccagni era da giallo ma non è stato dato. Giusto il giallo per il tocco di mano, che è stata un’imprudenza. Il secondo fallo su Zaccagni, quello che Sarri dice che è da rosso, non è da ammonizione».