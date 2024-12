Marelli commenta il rigore in Lazio Inter: «Stacco regolare di Dumfries, braccio alto di Gigot. Ecco perchè è la decisione giusta»

Marelli analizza il rigore concesso in Lazio Inter che ha sbloccato la gara dell’Olimpico: il commento dell’ex arbitro

Luca Marelli, in collegamento con Dazn, ha così parlato del rigore che ha sbloccato il match tra Lazio e Inter.

LE PAROLE – «Rigore concesso per un tocco di braccio di Gigot su un tentativo di Dumfries di testa. Lo stacco è regolare, il contatto è col braccio destro. Braccio molto alto, sopra l’altezza delle spalle. Quando è così è sempre rigore. Lautaro? E’ in fuorigioco, ma commette infrazione solo dopo l’infrazione di Gigot. Nessuna sanzione disciplinare, solo in caso di rosso si utilizza il cartellino per la sanzione disciplinare».