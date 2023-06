Marcos Leonardo-Lazio, i tifosi sbottano sui social: nel mirino il presidente del Santos

Marcos Leonardo, non è un momento facile per il club carioca e l’apertura alla cessione del gioiellino brasiliano scatena l’ira dei tifosi

Non è una situazione facile per il Santos, che non ha iniziato certamente benissimo la stagione nel campionato brasiliano visto il tredicesimo posto e i tredici punti conquistati. Non solo, perchè ad alimentar ancor di più la tensione tra i tifosi è stata l’apertura alla cessione di Marcos Leonardo alla Lazio

I supporter brasiliani si sono scagliati contro il presidente del Santos sui suoi profili social, definendolo il peggiore della storia e sottolineando che i pezzi pregiati del club stiano andando via