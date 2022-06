Marcos Antonio, voglia di Lazio: a lavoro per arrivare pronto in ritiro

Il neo biancoceleste Marcos Antonio lavoro sodo per farsi trovare pronto per quando comincerà il ritiro della Lazio

Marcos Antonio vede solo biancoceleste. Il centrocampista brasiliano arriverà in Italia all’inizio della prossima settimana e, come riportato dal Corrieredellosport.it, starebbe lavorando sodo per farsi trovare pronto dalla Lazio per quando comincerà il ritiro di Auronzo di Cadore.

L’ormai ex Shakhtar Donetsk ha intensificato la preparazione atletica con il suo personal trainer Nero Rodrigues. Esercizi sulla forza e non solo, per Marcos Antonio che vuole subito fare bella figura.