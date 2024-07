Marcos Antonio Lazio, STALLO con il Flamengo: ecco cosa BLOCCA LA TRATTATIVA

Marcos Antonio Lazio: è stallo con il Flamengo per la cessione del centrocampista brasiliano: le ultime sulla trattativa

La Lazio continua a lavorare sulle cessioni per liberare posti in rosa, in particolare con calciatori che sono fuori dal progetto e tra questi c’è Marcos Antonio.

Sul centrocampista brasiliano c’è l’interesse del Flamengo, ma la trattativa, come riportato dal portale Geglobo, si è fermata. I brasiliani avevano offerto un prestito oneroso a 400 mila euro con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni, mentre i biancocelesti ne chiedono 6. Attualmente la situazione è di stallo.