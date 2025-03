Marcos Antonio Lazio, il San Paolo avverte il club

Condividi via email

Marcos Antonio Lazio, il San Paolo avvisa il club biancoceleste riguardo il futuro del calciatore e sul suo riscatto: la situazione

Nonostante manchino alcuni mesi per il calciomercato estivo, la Lazio osserva con particolare attenzione la situazione relativa non solo agli acquisti ma anche al mercato in uscita.

Uno dei giocatori attualmente in uscita è Marcos Antonio, che milita in Brasile con il San Paolo, ma secondo quanto viene riportato da Globo Esporte la situazione relativa al futuro del calciatore in terra carioca si complica.

Il sito sportivo online spiega che l’ex Shakhtar non ha disputato moltissime partite, ma è anche chiaro che da qui a Giugno c’è ancora chance per poter giocare. In caso di mancato acquisto definitivo, il San Paolo potrebbe chiedere un nuovo prestito ma deve discuterne con la Lazio